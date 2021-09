Dicono di M…ilan – Le parole del 10 settembre

Ecco tutte le parole del giorno raccolte nella rubrica Dicono di M...ilan

Redazione Il Milanista

Dicono di M...ilan la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie tutte le parole della giornata sull'universo rossonero

THEO HERNANDEZ SU TWITTER - "Nuovo rating +4 velocità". Il post completo:

MANUELE BAIOCCHINI AI MICROFONI DI SKY SPORT - "Credo che Romagnoli possa essere titolare con la Lazio in coppia con Tomori. Kjaer potrebbe prendersi, quantomeno dall’inizio, un turno di riposo perché è rientrato dai viaggi con le nazionali. La stessa cosa è successa con Saelemaekers, che è felice per aver segnato il primo gol con la maglia del Belgio ma è anche un po’ stanco per i tanti viaggi negli ultimi giorni. Mi aspetto quindi Romagnoli, mi aspetto Florenzi da esterno alto nel solito 4-2-3-1. Poi vedremo quelle che saranno le scelte in attacco tra Rebic e Ibrahimovic. Stamattina Pioli li ha alternati; diciamo un 51% per il croato. Da quanto abbiamo capito si sta cercando di consigliare ad Ibra di rientrare gradualmente, poi però è difficile arginarlo: se decide di giocare giocare, gioca. Domani Pioli avrà una scelta difficile tra i due".

ARIEDO BRAIDA A RADIO SEI - "Milan-Lazio? Immagino una gara molto molto bella perché sono due squadre che vogliono giocare a calcio. Credo che vedremo una bella partita".

MASSIMO MAURO A TUTTOSPORT - "O Spalletti e Allegri fanno miracoli, o sarà difficile competere con Inter e Milan. Da parte della Juve c'è l'abitudine al successo sviluppata negli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda il Napoli non credo che screditare il calcio aiuti a vincere e mi riferisco a De Laurentiis . Se dici che vincere non conta e che lo scudetto ti è stato scippato crei un alibi ai giocatori. Non è il modo per rendere vincente un gruppo".

LORENZO COLOMBO IN CONFERENZA STAMPA - "Allenarsi con Ibra, uno degli attaccanti più forti della storia, è stato un motivo d'orgoglio, è un giocatore fantastico che vuole sempre il massimo da tutti anche in allenamento. Gli attaccanti a cui mi ispiro sono tanti e da tutti cercherò di prendere qualcosa in particolare“.

PATRICK CUTRONE A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Ma io sono troppo di parte! Sono e sarò sempre loro tifoso. Il Milan è la mia squadra del cuore, dove sono cresciuto, in campo e fuori, sono diventato uomo grazie a loro, li ringrazierò sempre".