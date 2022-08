Success: “Col Milan sarà una partita alla pari. Vogliamo dare il massimo”

Isaac Success ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prima giornata di campionato contro il Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Manca ufficialmente una settimana all’inizio del campionato di Serie A e le squadre sono al lavoro per arrivare alla prima giornata nel migliore dei modi. Il Milan Campione d’Italia affronterà in casa l’Udinese e per l’occasione sono attesi circa 70mila tifosi rossoneri. Proprio in occasione della prima gara della stagione ha parlato Isaac Success al termine della gara contro il FeralpiSalò di Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante bianconero:

Sulla prima gara di campionato contro il Milan Campione d’Italia: “Sarà una lunga settimana per noi, giocheremo contro i campioni in carica, ma questa partita ci aiuta a migliorare. La preparazione comincerà da lunedì, parleremo col coach in vista della gara. Vedo grande fiducia nella squadra, la vittoria di oggi ci stimola a dare il massimo a San Siro, notoriamente uno stadio difficile, ma sarà un match da 50 e 50. Vogliamo fare la nostra partita”.

Nei giorni scorsi anche Pierpaolo Marino, direttore generale dei friulani, aveva parlato della prima gara ufficiale contro gli uomini di Pioli. Ecco di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Udinese TV: "Sono state due partite che ci lasciano molto soddisfatti (contro Chelsea e Bayer Leverkusen). Le nostre formazioni miste non sono da Champions League come quelle dei Blues, che ha due squadre e mezza colme di grandissimi profili come Kanté o Sterling. Siamo felicissimi di come abbiamo retto l’impatto, perché le partite sono state entrambe aperte, anche se con una chiara soggezione tecnica da parte dell’Udinese. Inoltre hanno giocato tanti Primavera contro fuoriclasse così importanti, che avrebbero travolto qualsiasi squadra, anche con titolari di Serie A. Siamo felicissimi di aver fatto queste amichevoli di alto livello da cui usciamo con la convinzione che possiamo presentarci in maniera appropriata alla prima, difficilissima, partita di campionato contro il Milan".