Raimondi: “Leao verrà blindato fino al 2027. Queste le cifre del contratto”

Il Milan continua ad allenarsi al centro sportivo per presentarsi al meglio all’inizio del nuovo campionato. La squadra di Pioli si sta impegnando per non farsi trovare impreparata e perché sa di dover tentare di ripetere quanto di buono fatto vedere in questa stagione. Tuttavia per gareggiare contro le rivali e per ottenere lo scudetto per il secondo anno di fila, i rossoneri sono chiamati a trovare dei rinforzi per la rosa. I dirigenti infatti sono al lavoro per donare a Pioli i giusti giocatori, che possano dare una mano ai Campioni d’Italia.