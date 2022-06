Maldini: “Scudetto? Non ricordo di aver mai festeggiato così tanto”

Quella appena conclusa è stata una grandissima annata per il Milan, che è riuscito a conquistare il 19esimo scudetto della propria storia. I rossoneri ora sanno di dover intervenire sul mercato, per rafforzare la rosa già molto competitiva. Ripetersi anche il prossimo anno infatti non sarà affatto semplice, con le altre squadre che hanno iniziato a comprare dei validi profili. Ovviamente l’obiettivo dei diavoli è di poter fare bene di nuovo in campionato e anche in Champions League.