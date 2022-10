Galliani: “Milan-Monza emozioni infinite, è la mia vita. La partita termina…”

Presente all'Assemblea di Lega a Milano, Adriano Galliani ha parlato della particolare sfida di domani tra il “suo” Milan e la squadra della quale è ora dirigente. Galliani si è soffermato a presentare la sfida di domani pomeriggio a San Siro. Sulle sfide tra le due squadre in Serie B ha dichiarato : "Nella stagione 1982/83 io ero presidente del Monza e si giocò in Serie B Monza-Milan. All'andata persa 4-1 in casa e ritorno Milan-Monza persa 4-0. Speriamo stavolta di fare meglio".

Infine sul pronostico ha dichiarato: "Come finisce domani? Non lo so, giuro che non lo so".