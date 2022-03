Tomasini: “Tra Cagliari e Milan è stata una partita tra giganti e formiche”

Giuseppe Tomasini ha commentato la vittoria di ieri sera del Milan sulla squadra sarda. Ecco le sue dichiarazioni.

Ieri sera il Milan ha vinto una gara importantissima, allungando così la striscia di risultati positivi. Sono ben otto le partite utili consecutive per i rossoneri, costituite da cinque vittorie e tre pareggi. Gli uomini di Pioli hanno battuto i cagliaritani grazie al gol di Bennacer , messo a segno al 59esimo minuto. Così facendo i diavoli hanno rafforzato il primo posto in classifica con ben 66 punti e hanno allungato la distanza sulle rivali. A inseguire i rossoneri ci sono infatti i partenopei a 63 punti e i nerazzurri a 60, fermati dall’incredibile pareggio contro i granata.

La vittoria di ieri sera all’Unipol Domus ha dimostrato come il Milan sia in grado di vincere anche soffrendo. Grande prestazione della squadra, che ha saputo affrontare i momenti di difficoltà grazie alla compattezza del gruppo. Proprio del match delle 20:45 ha parlato Giuseppe Tomasini ai microfoni di TMW Radio. Sul periodo della formazione sarda ha affermato: “Per il Cagliari era una partita difficile. Spero che il Cagliari si salvi perché è una piazza che se lo merita. Purtroppo lasciano il gioco in mano agli avversari come è successo contro la Lazio. Se il Cagliari gioca come il primo tempo di ieri può ottenere la salvezza, ma sarà difficile: ha tante squadre da incontrare che saranno difficilissime. Nandez infortunato e altri giocatori che non hanno reso sono stati i problemi del Cagliari”.