Sala: “Nuovo San Siro? Ho paura che Milan e Inter si stanchino”

Il sindaco di Milano è tornato a parlare del futuro di San Siro e del nuovo stadio del Milan e dei nerazzurri.

Durante questo incontro il sindaco Sala ha parlato del futuro del vecchio impianto, confermando la sua paura più grande: ossia che Milan e Inter possano stancarsi di aspettare e scelgano di andare altrove. Ecco le sue dichiarazioni: "La mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le società dovessero andare da un’altra parte sarebbe un grande problema. Io non ravviso motivi per non fare il dibattito pubblico perché in ogni caso il sistema in questo momento è comunque bloccato. Può non essere male fare un dibattito, ma le società hanno una pazienza che rischia di esaurirsi".