Pellegatti: “Il Milan stava monitorando Broja, ma ora…”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato un’incredibile indiscrezione sul mercato del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale YouTube del Milan e ha rilasciato un’incredibile indiscrezione di mercato. Secondo il noto giornalista rossonero, la dirigenza meneghina stava monitorando Armando Broja, attaccante classe 2001 in forza al Southampton (ma in prestito dal Chelsea). Pellegatti ha così commentato la giovane punta albanese: "Prima dei tragici eventi tra Russia e Ucraina che hanno spinto il governo inglese a sanzionare Abramovich, il Milan monitorava la situazione. L'ipotesi era quella di un prestito. In Albania sono molto appassionati di calcio italiano”.

E ancora: “Per Broja l’ipotesi Milan sarebbe stata importante. Mi dicono che il giocatore sia valutato 70 milioni di euro. Non escludo che il Milan avrebbe potuto prenderlo in prestito. A oggi, però, il Milan è molto cauto sull’argomento: la situazione si è complicata. La dirigenza rossonera non può aspettare l’evoluzione societaria del Chelsea. Se arrivasse una nuova proprietà e nuovi dirigenti, il Milan potrebbe ritornare su Broja. Sempre che non chiuda prima con Origi che, a oggi, è il candidato numero uno. Con delle cifre sostenibili, il Milan ci può pensare."

Invece sull’addio di Kessié ai rossoneri ha detto: “Sono totalmente d’accordo con il modo di agire del Milan. Sto parlando dell’addio di Kessie. Kessie andrà al Barcellona e questo è un fatto assodato. Visite mediche già fatte a Lugano e un contratto di 7 milioni per 5 anni. Questo è quanto riferito da DI Mario, collega di Sky. Il Milan tace sulla vicenda Kessie-Barcellona, perché non devono esserci problemi e divisioni. Per noi, l’ivoriano continua ad essere un giocatore forte e fondamentale. È giusto comportarsi così, però fino al 22 maggio il giocatore darà tutto per il Milan. Perdiamo un grande giocatore ma non c’è agitazione perché dietro ci sono strategie. Fuori Kessie arriverà un altro grande giocatore a centrocampo. Molti pensano a Renato Sanches, ma io continuo a dire che è improbabile che arrivi lui dati i costi elevati”.