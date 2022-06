Pasqualin: “Asensio al Milan? In Italia può fare la differenza”

Il procuratore sportivo Claudio Pasqualin ha rilasciato una dichiarazione sul possibile arrivo di Asensio al Milan.

Per la prossima stagione il Milan vuole rinforzare la trequarti. Il primo nome presente sulla lista della dirigenza rossonera è quello di De Ketelaere del Bruges, che sarebbe molto vicino a legarsi ai diavoli. Tuttavia se l’affare dovesse saltare per qualche motivo, i meneghini hanno già il nome del sostituto. Si tratta di Marco Asensio del Real Madrid che, dopo l’ottima stagione presso i Blancos, non sembra intenzionato a voler rinnovare il suo contratto con gli spagnoli (in scadenza nel giugno 2023). Il club madrileno chiede per lui 35-40 milioni di euro, anche se potrebbe abbassare notevolmente il prezzo per non rischiare di perderlo a zero la prossima estate.

Proprio del rinnovo o della cessione di Asensio ha parlato Claudio Pasqualin, procuratore sportivo, ai microfoni della trasmissione "A Tutto Mercato", su TMW Radio. Vediamo insieme il suo commento sul possibile arrivo dello spagnolo presso i rossoneri: "Il possibile arrivo di Asensio al Milan? Sicuramente in Italia può fare la differenza. Non è la prima volta che viene accostato alla società rossonera. Il fatto che il calciatore non sia una prima linea del Real Madrid fa sì che si parli molto di mercato per il suo profilo. Per il Milan, poi, penso che sia molto avanti per De Ketelaere".

Anche se Asensio dovesse arrivare al Milan, Brahim Diaz rimarrebbe comunque in rossonero. Negli ultimi giorni infatti l’entourage del giocatore ha contattato il Real Madrid, per parlare del futuro dello spagnolo. Da quello che è emerso, il giovane dovrebbe restare in prestito presso i Diavoli ancora per un’altra stagione – come precedentemente deciso. Soltanto al termine dei due anni di prestito, il Milan potrà esercitare il riscatto effettivo di 22 milioni di euro, mentre il Real potrà avvalersi del controriscatto fissato a 27 milioni. Però come riferisce il Corriere dello Sport, Brahim Diaz è felice a Milano e mister Pioli vuole continuare ancora a puntare sull’attaccante rossonero.