Padovan: “Ibrahimovic non è ancora pronto. Stasera non può rischiare”

Giancarlo Padovan ha rilasciato un’intervista sulla gara di questa sera del Milan e ha parlato delle condizioni fisiche di Ibra.

Mancano sempre meno ore alla super sfida di questa sera allo stadio Maradona. Il Milanè pronto a scendere in campo contro i padroni di casa, per un big match dal valore estremamente importante. Entrambe le squadre sono consapevoli di non poter perdere la gara, perché con i tre punti arriverebbero al primo posto in classifica. Sia i partenopei sia i rossoneri infatti si trovano a 57 punti, a una lunghezza in meno rispetto ai nerazzurri. Grazie alla vittoria, questa sera c’è l’opportunità d’oro per una delle due formazioni di tornare in vetta alla classifica.

Gli azzurri non vogliono deludere i propri tifosi, mentre i rossoneri sono alla ricerca di importanti conferme. Proprio gli uomini di Pioli hanno bisogno di racimolare punti, dopo i due pareggi di fila in campionato. Per tentare l’impresa i rossoneri sperano di poter usare l’arma Ibrahimovic. Lo svedese infatti è tornato a far parte della lista dei convocati per il match, ma partirà dalla panchina. L’attaccante rossonero non è pronto per disputare l’intero incontro, ma ha sulle gambe 15-20 minuti – che potrebbero rivelarsi comunque fondamentali per cambiare l’andamento della gara. Zlatan manca da ben 40 giorni e spera di poter aiutare i suoi compagni già a partire da questa sera, in un match fondamentale per il proseguo della stagione.

Proprio di Zlatan Ibrahimovic ha parlato Giancarlo Padovan. Intervistato dai microfoni di Sky, il giornalista ha sottolineato come lo svedese non sia ancora pronto per tornare in campo. Per lui l’attaccante non dovrebbe rischiare di peggiorare la situazione: “Non credo al ritorno di Ibrahimovic con il Napoli. A quarant’anni i recuperi sono più lunghi, il suo è particolarmente lungo ed i medici hanno confermato che non è ancora pronto. Non credo sia giusto che lui rischi di peggiorare la situazione per giocare venti minuti”.