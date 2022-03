Marani: “Dal punto di vista mentale il Milan è superiore alle avversarie”

Matteo Marani è intervenuto durante la trasmissione di Sky Sport e ha parlato della vittoria di ieri sera del Milan.

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milanha ottenuto una vittoria importantissima ai fini della classifica. I rossoneri hanno battuto i toscani per una rete a zero, portando così a casa tre punti fondamentali. Gli uomini di Pioli hanno rafforzato il primato con ben 63 punti e ora aspettano i risultati delle avversarie, consapevoli di trovarsi sempre in vantaggio su di loro. Proprio della vittoria dei rossoneri ha parlato Matteo Marani, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e sul trionfo dei diavoli ha dichiarato:

“Abbiamo avuto la conferma del Milan ad alti livelli. Ieri sera non era facile, aveva tutta la pressione addosso. Non è stata certamente la miglior prestazione del Milan e soprattutto nel secondo tempo ha sofferto, ma ha vinto un’altra partita pesantissima fondamentale che le permette di stare sopra l’Inter di 5 punti in attesa che i neroazzurri recuperino due partite. Dal punto di vista mentale credo che quello rossonero sia il più forte di questo campionato. Non dal punto di vista delle qualità, ma come ambiente è sopra le altre. Le rivali, tutte, sono più forti del Milan, ma i rossoneri hanno l’ambiente di Milanello, dei dirigenti, del suo allenatore, dei suoi tifosi, che la sta tenendo lassù. Il Milan ha più tre punti dell’anno scorso ma sono lì nonostante tanti problemi e tutto questo nasce da Pioli che ha migliorato i giocatori e anche dalla dirigenza”.

Marani ha poi commentato l’operato della dirigenza rossonera e la gestione del caso Donnarumma: “Prima manovra di rafforzamento del Milan, ha un valore dal punto di vista morale identitario straordinario. Tu non sei sotto schiaffo di Mino Raiola, non sei sotto schiaffo dei capricci dei giocatori e ancora prima che la vicenda si chiuda prendi un sostituto che numeri alla mano in questo momento è il miglior portiere del campionato. È un grande manifesto per tutti i club. Quello che ha fatto il Milan sia da esempio”.