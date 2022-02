Mangiante: “Affare Botman possibile solo grazie a Maldini nella dirigenza”

Il giornalista ha commentato la trattativa del Milan e dei dirigenti di Botman, per portare lo svedese in Italia già in estate.

Il Milannon ha mai smesso di lavorare ai colpi di calciomercato, nonostante quello invernale si sia chiuso soltanto da pochi giorni. La dirigenza rossonera è già a lavoro per cercare i migliori rinforzi da donare alla rosa di mister Pioli. Non è una novità che la dirigenza meneghina vuole comprare in estate come primo innesto Sven Botman. Il difensore è stato vicino al trasferimento a Milano già a gennaio, ma poi la trattativa è stata interrotta dal presidente del Lille. Il club francese infatti non ha voluto rinunciare al centrale negli ultimi mesi della stagione e perciò la trattativa è stata bloccata.

La trattativa è stata congelata, ma non sospesa per sempre. La volontà delle due parti è di trovare un accordo per permettere il passaggio del difensore in rossonero già in estate. Ieri sera a San Siro erano presenti gli agenti di Botman, per assistere al match di Coppa Italia contro la Lazio. Oggi pomeriggio invece si sono recati a casa Milan proprio per parlare con Maldini e Massara. Le indiscrezioni parlano della buona riuscita dell’operazione, anche se per vedere la fumata bianca bisognerà aspettare ancora molto tempo.

Proprio della trattativa del Milan con gli agenti del centrale olandese ha parlato Angelo Mangiante. Su Twitter ha scritto che la trattativa è possibile soltanto grazie alla presenza di Maldini nella dirigenza rossonera. Maldini rappresenta l’arma in più della società meneghina, perché a lui nessuno può dire di no. Ecco le sue parole del giornalista: “Avere come dirigente il più forte difensore della storia, apre una corsia preferenziale. Theo Hernandez rivelò che non avrebbe mai potuto dire no alla chiamata della leggenda Paolo Maldini. Lo stesso, rispetto al Newcastle che pure offriva di più, sta accadendo con Sven #Botman”.