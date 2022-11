Jacobelli: “Gazidis ha letteralmente salvato la vita al Milan!”

Ieri pomeriggio il Milan ha comunicato che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Il suo arrivo in rossonero risale al dicembre 2018, quando arrivò presso il club meneghino come Amministratore Delegato. Grazie alla sua professionalità è riuscito a far crescere il Milan sia sul campo da gioco che nelle varie attività legate al business. Gazidis continuerà a svolgere il suo ruolo di CEO fino al termine del contratto e a breve la società annuncerà il suo successore.

Proprio Ivan Gazidis ha dichiarato: “Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato. Non ho dubbi che questi valori fondanti, portati avanti da tutte le persone del Club, spingeranno il Milan verso nuovi traguardi negli anni a venire. Infine, vorrei mandare un ringraziamento speciale ai nostri fan. I nostri tifosi hanno sostenuto il Club (e me stesso) attraverso momenti difficili, grazie alla loro costanza e alla loro forza. Conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto”.