Gravina: “Fiducioso per capienza al 100% per la gara contro la Macedonia”

Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista su Gr Rai Parlamento, nella quale ha parlato anche della capienza degli stadi.

Sulla preparazione: “Stiamo cercando di recuperare le energie perse dall’11 luglio scorso per diverse ragioni, per infortuni, per motivi di preparazione tecnica e atletica. Mancini sta girando tutti i raduni, sta incontrando i ragazzi, sta scambiando riflessioni con loro. Questo è un segnale di quanto teniamo alla qualificazione: è fondamentale per noi sotto l’aspetto economico-finanziario, ma è importante per continuare a coltivare l’entusiasmo. Bisogna mettere insieme tutte le energie, saper raccogliere la passione dei nostri tifosi. Bisogna allontanare quella sorta di pessimismo che ha invaso il nostro mondo dopo i rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera”.