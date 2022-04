Gazidis: “Milan al lavoro per rispettare il nuovo Regolamento UEFA”

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato un’intervista sul nuovo Regolamento UEFA approvato oggi.

Oggi a Nyon il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato il nuovo Regolamento UEFAriguardo le licenze per i club e la sostenibilità finanziaria. Queste nuove riforme sono la prima vera novità introdotta nei regolamenti finanziari della UEFA dal 2010 (da quando sono entrati in vigore). I nuovi requisiti sono stati introdotti per portare una maggiore capacità alle finanze delle varie squadre. Proprio nella giornata odierna infatti il Comitato Uefa ha approvato i cambiamenti al FPF, che lascerà il posto al "Regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria".