Ravezzani: “Kessiè è tornato a Milano dopo 6 giorni. Non è professionale!”

Il giornalista ha commentato il ritorno tardivo di Kessiè al Milan, dopo ben 6 giorni dall’eliminazione dalla Coppa d’Africa.

Sabato pomeriggio il Milanè chiamato a scendere in campo nell’attesissimo derby di Milano. La stracittadina è in programma alle 18:00 allo stadio San Siro. I tifosi non sono più nella pelle per uno dei match più attesi della stagione. Proprio questo derby potrà rivelarsi decisivo su più fronti, soprattutto per capire quale delle due squadre è la favorita per la vittoria dello scudetto. In vantaggio è ovviamente la squadra nerazzurra, con i rossoneri che però sono pronti a dar battaglia.