Borghi: “Battendo l’Empoli, il Milan ha dimostrato carattere”

Il telecronista ha parlato del Milan, commentando l’ultima sfida di campionato e tutto il girone d’andata dei rossoneri.

Il Milan può godersi la sosta natalizia, consapevole della grande stagione fin qui realizzata. Proprio nell’ultima sfida del 2021 i rossoneri hanno sorpassato i partenopei in classifica, raggiungendo il secondo posto. I diavoli infatti inseguono i cugini nerazzurri, davanti per soli 4 punti. L’obiettivo del club meneghino è conquistare lo scudetto e tenterà fino all’ultimo di rendere questo sogno realtà. A gennaio la società avrà modo anche di intervenire sul mercato riparatore, così da apportare delle piccole modifiche alla rosa attuale. La squadra è già competitiva, ma c’è bisogno di alcuni rinforzi per continuare a volare in alto.