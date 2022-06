Antonello: “Nuovo stadio Milano? San Siro non ha più l’esclusiva!”

L’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo stadio di Milano.

Redazione Il Milanista

È da mesi ormai che non si fa altro che parlare del nuovo stadio di Milano. La questione è stata presa a cuore da tutti i cittadini, che si sono schierati a favore o contro l’abbattimento di San Siro. In molti non vorrebbero distruggere l’impianto costruito 85 anni fa e dedicato a Peppino Meazza, dove le due squadre della città hanno vinto molti trofei. Dall’altra parte ci sono tutti coloro che sono consapevoli della necessità di avere una struttura moderna, all’avanguardia e che abbia tutte le caratteristiche necessarie per supportare al meglio le due squadre di Milano.

Tuttavia a distanza di mesi non si è ancora capito con precisione dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Le due aree maggiormente indicate sono San Siro e Sesto San Giovanni, in competizione da mesi. Dalle ultime indiscrezioni, proprio quest’ultima zona sembrerebbe essere quella ad aver avuto la meglio. Sulla questione è intervenuto anche l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, che l’altra sera ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune di Milano, dall'altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esista più un'esclusiva su San Siro. Serve accelerare, serve avere il prima possibile uno stadio per i due club".

Dichiarazioni molto significative, che sottolineano come i due club si siano stancati di aspettare oltre. C’è la volontà da entrambe le parti di velocizzare i tempi e costruire l’impianto dove sarà possibile. È dal lontano 2019 infatti che si aspetta il via libera per realizzare lo stadio, cioè da quando è stato presentato il nuovo progetto. A causa dei molti ritardi dovuti dal comune, Milan e Inter hanno cominciato a guardarsi introno e hanno scelto Sesto San Giovanni come luogo ideale. Lo stesso Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha visitato le due aree e ha dichiarato di voler costruire come prima cosa il nuovo stadio, priorità per aumentare i ricavi.