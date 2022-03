Anguissa ammette: “La sconfitta con il Milan ci ha fatto male”

Il giocatore partenopeo ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss, nella quale ha parlato anche della sconfitta con il Milan.

Il giocatore partenopeo Frank Anguissa ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le dichiarazioni del centrocampista:

Sullo scudetto: "Di scudetto non parliamo, il nostro obiettivo è provare a vincere tutte le gare da qui alla fine. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo dello scudetto. È il modo migliore per approcciare a questo finale di stagione”.

Sulla sfida contro l’Udinese: "Sabato ci aspetta una sfida difficile, l'Udinese è una squadra fisica ma anche dotata di tecnica. Noi dovremo stare molto attenti e aggredire anche con la spinta dei nostri tifosi".

Sulla sconfitta contro il Milan: "A Verona abbiamo avuto una reazione importante. Bisognava subito tornare al successo e ci siamo riusciti meritatamente. La sconfitta con il Milan è stata pesante, ma siamo stati bravi a rialzarci".

Sul campionato: "Quest'anno è un campionato molto equilibrato. Non siamo davanti ma siamo comunque vicini alla vetta. Vogliamo dare tutto una gara per volta. Il cammino è ancora aperto".

Napoli spinto dal vento d'Africa: "Sì, con Koulibaly e Osimhen abbiamo due grandi campioni però quel che conta è il gruppo, non una sola etnia. E il Napoli ha un gruppo solido e unito".

Sul rapporto con Spalletti: "Molto buono, è un allenatore che parla tanto con noi e a me piace il dialogo. Sono molto contento di averlo come guida tecnica perché per me la comunicazione è molto importante".

Sul razzismo: "Personalmente non faccio molta attenzione a episodi che riguardano me, nè come uomo nè come calciatore. Però mi spiace che nel 2022 si stia ancora parlando di razzismo. La soluzione credo debba essere trovata a livello organizzativo, dalle istituzioni che hanno il potere nel campionato e che possono far applicare le regole"