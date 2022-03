Adani: “La Serie A non ha aiutato l’Italia per i playoff!”

Daniele Adani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha duramente criticato la Serie A.

Sul ct della Nazionale Roberto Mancini: “Io credo che nella sua testa ci fosse l’idea di partecipare al Mondiale e cambiare. È nella sua natura cambiare per nuovi stimoli. Non si è fatto prendere dall’impulso dopo la sconfitta come fece con l’Inter. Ragionerà sul perché e sul rapporto con il gruppo. Roberto ha piantato un seme nel deserto. Prima di lui il calcio andava avanti e noi restavamo indietro e grazie a lui ci siamo riallineati. Mi auguro si possa continuare con l’idea che innestato non solo per la Nazionale Maggiore ma anche per le giovanili”.