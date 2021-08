Diaz: “Pioli mi ha insegnato tanto. La 10? Amo la pressione”

A poco più di una settimana dall'inizio della stagione Brahim Diaz ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

MILAN - "E' stata una buona stagione per noi, l'andata molto buona. Quest'anno dobbiamo ripeterci, lottare per lo scudetto e in tutte le altre competizioni. Mi aspetto il massimo impegno da parte della squadra, lottare in tutte le competizioni per essere protagonisti. Non sarà facile perché ci sono grandi avversari ma noi siamo una squadra forte. L'esperienza dell'anno scorso al vertice sarà molto utile. Dobbiamo dare il massimo per essere competitivi e rimanere in alto".