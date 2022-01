Diaz a SportMediaset: “Il covid è stato difficile, ma non cerco scuse. La 10?”

Ecco le parole del numero 10 del Milan Brahim Diaz ai microfoni di SportMediaset.it in vista del derby di sabato prossimo

Dopo la prima stagione in prestito, il Milan ha deciso di puntare sul talento di Brahim Diaz. Lo spagnolo, infatti, ha convinto la dirigenza e, una volta perso Calhanoglu, ha rotto gli indugi e ha ingaggiato il classe '99. Un arrivo importante, tanto che il club di via Aldo Rossi gli ha affidato la maglia numero 10.

Oggi l'ex Real Madrid è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset in vista del derby contro i cugini dell'Inter di sabato prossimo. Ecco le sue parole: "Col covid è stato difficile, ho passato 12 giorni a casa, ho avuto qualche sintomo ma non voglio cercare scuse. Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Già giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club".