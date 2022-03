Diaz a Sky: “Il derby ci ha dato autostima. Dipende tutto da noi”

Sulla gara : "Ho fatto una grande partita, quello che devo fare è aiutare la squadra e lavorare. Abbiamo fatto tutti una grande partita. Era un giorno difficile per il clima, ma siamo tutti felici e pensare alla prossima partita".

Sui punti recuperati sui nerazzurri dopo il derby: "Noi pensiamo partita dopo partita. Siamo una squadra di qualità, di tanto lavoro, chi gioca e chi non gioca, chi entra e chi non entra. Abbiamo fatto un grande derby e ci ha dato tanta fiducia e tanta autostima per essere qua. Dipende tutto da noi".