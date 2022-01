Diaz a MTV: “Derby? Vogliamo vincere sempre. Pioli ottimo tecnico”

Ai microfoni del canale tematico rossonero, MilanTv è intervenuto il numero 10 di Stefano Pioli Brahim Diaz

Redazione Il Milanista

"Credo che abbiamo molta forza, la squadra sta lavorando giorno per giorno per migliorare. Come ho detto: siamo un gruppo molto unito. Il mister è fondamentale per noi e stiamo lavorando per migliorare giorno dopo giorno, sia in partita che durante gli allenamenti, per tentare di alzare il livello; è quello di cui abbiamo bisogno e abbiamo le qualità per poterlo fare". Inizia così l'intervista del numero 10 rossonero Brahim Diaz ai microfoni di MilanTv. Ecco le sue parole:

Che rapporto hai con mister Pioli? - "Sono molto grato al mister, è una persona importante per la mia carriera. Mi sta facendo diventare un giocatore e una persona migliore, abbiamo un grande rapporto dentro e fuori dal campo. Pioli è un ottimo allenatore è dà consigli molto buoni per migliorare me e la squadra".

Sabato prossimo ci sarà il derby contro l'Inter... - "Stiamo pensando al derby. Come sempre, vogliamo vincere ogni partita: siamo il Milan, il derby è super importante per noi e per i nostri tifosi. Ma lavoriamo giorno dopo giorno e daremo il massimo".

Contro la Juve il Milan non è riuscito a ottenere il risultato sperato: come superare questo momento? - "La Juve non ha fatto un tiro in porta e a noi è mancato solo il goal per vincere la partita, ma avremmo meritato di più. Abbiamo un'ottima squadra e un'ottima qualità: credo che sia ora il momento di tirarlo fuori per dimostrare che possiamo lottare fino alla fine per la testa della classifica".

I tifosi milanisti si sono dimostrati ancora una volta molto vicini alla squadra... - "Non ci sono parole per descrivere ciò che rappresentano, sono sempre con noi e ci supportano ogni momento. Dobbiamo sudare ogni goccia di sangue per lottare e vincere le partite. Io devo lavorare tanto per dimostrare il mio talento, come ho fatto fino ad ora, facendo felici i tifosi per le vittorie che otterremo".