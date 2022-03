Sindaco S.S.Giovanni sullo stadio: “I tempi da noi sarebbero più veloci”

Il sindaco di Sesto San Giovanni ha parlato del progetto-stadio per quanto riguarda Milan e Inter. Le sue parole

Il noto allenatore Fabio Liverani ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport della lotta Scudetto indicando l'Inter come la squadra secondo lui favorita. Sentite le sue parole: “La mia favorita per lo scudetto? Per una questione di amicizia non posso che dire Inter, però credo che il Napoli forse in questo momento sia quello che ha il vento più in poppa. Due i fattori: l’uscita dalle coppe europee ed il recupero di quasi tutti i giocatori più forti. Victor Osimhen è disponibile, Anguissa sta tornando. Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly sono una sicurezza. Credo che il Napoli abbia una rosa molto forte e completa, di qualità. Sicuramente lo scontro diretto di domenica sera a San Siro col Milan ci dirà qualcosa in più, se il Napoli vince diventa la grande favorita allo Scudetto”. Queste le parole dell'ex calciatore del Palermo e noto allenatore ex tra le altre di Lecce e Parma Fabio Liverani in esclusiva nella giornata di oggi ai microfoni di Sky Sport.