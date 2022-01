Di Marzio: “Pellegri ad un passo dall’essere riscattato dal Milan”

Il noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca di Marzio ha parlato del mercato del Milan e del riscatto di Pellegri.

“Il Milan sta riscattando Pellegri in anticipo rispetto alle scadenze previste ottenendo uno sconto dal Monaco. L’operazione dovrebbe essere chiusa intorno ai 4 milioni e, se tutto andrà a buon fine in questa operazione tra Milan e Monaco, passerà al Torino in prestito” . Queste le parole del noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca di Marzio che ha parlato del mercato del Milan e del possibile riscatto di Pietro Pellegri da parte della società rossonera capitanata da Paolo Maldini. Pellegri è dunque ad un passo dall'essere riscattato dal Milan. Il suo cartellino farà rientro in Italia dopo essere stato di proprietà del Monaco per diversi anni. Ceduto a suon di milioni ritornerà nel belpaese per una cifra attorno ai 4 milioni di euro.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del Milan ed è tornato ha parlare del direttore di gara Serra. L'arbitro che per intenderci ha deciso la gara di Serie A tra Milan e Spezia nella serata di lunedì. "Serra, il mostro di San Siro trattato come l’assassino dello scudetto. L'arbitro Serra è stato trattato come l’assassino dello scudetto. Un mostro un po’ sfigato: ha commesso un errore grave e per come è proseguita l’azione non avrebbe potuto neppure essere aiutato dal Var. La punizione migliore? lo rispedirei in campo domenica per verificare se ha la personalità. Per punizione, lo farei rialzare". Queste le parole del noto giornalista Ivan Zazzaroni nonchè direttore di un quotidiano come il Corriere dello Sport