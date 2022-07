Di Marzio: “Lille alleato del Milan per Renato Sanches, ma lui vuole il PSG”

durante "Calciomercato - L'Orignale" su Sky Sport è intervenuto in esclusiva il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale sul Milan ha detto: "C’è da capire se, nel momento in cui verrà raggiunta l’intesa per De Ketelaere il Milan andrà avanti anche per Ziyech o se preferirà aspettare qualche altra uscita. Poi c’è il discorso relativo a Renato Sanches , il Milan non ha assolutamente mollato forte di un’alleanza con il Lille: il Lille preferisce darlo al Milan mentre il giocatore continua a flirtare con il PSG perché dà più soldi d’ingaggio e più soldi al procuratore. Bisognerà capire se alla fine questa resistenza del Lille, che vuole darlo al Milan, premierà i tentativi di Maldini e Massara che vanno avanti su Renato Sanches da quasi un anno”.

"Tante squadre si sono rinforzate molto. Penso a Milan, Juve e Inter. Sarà comunque un campionato anomalo per la sosta Mondiale. Sulla Fiorentina in particolare, per me l'anno scorso è stata una sorpresa per gli obiettivi di inizio anno. Quest'anno, ad oggi, per me i viola sono più avanti di Lazio e Roma, sia come base che come mercato fatto". Queste le parole di Antonio Di Gennaro.