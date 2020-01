MILANO – Intervenuto durante il programma Maracanà Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato della rosa rossonera e delle esigenze che ha mostrato nel corso della prima parte di campionato e che potrebbero essere risolte, almeno in parte, nel mercato di gennaio. Queste le sue parole: “Al Milan manca un giocatore di grande fantasia, qualcuno in grado di innescare gli attaccanti. Serve uno come Kakà, Suso ha deluso”