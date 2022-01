Di Marzio: “Ecco le evoluzioni di mercato per il colpo in difesa del Milan…”

Il giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato rossonero.

Siamo entrati nella seconda settimana di mercato e il Milan non è riuscito ancora a mettere a referto il colpo tanto atteso in difesa. Il noto giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio è intervenuto proprio sulle frequenze della pay tv satellitare parlando delle evoluzioni di mercato proprio per quanto riguarda il Milan.

“Continua senza ansie la ricerca del difensore, in attesa di capire se il Psg dovesse aprire per Diallo dei giocatori che abbiamo accostato al Milan, quello che ha più possibilità, che nelle ultime ore sta facendo arrivare dei segnali positivi è quello di Bailly del Manchester United. Dipende un pò dal Milan, se si convince che è il giocatore giusto si può fare. Il Milan però non guarda solo all’estero ma anche ai giovani italiani, e in tal senso un giocatore che il Milan sta seguendo è Casale del Verona. Il Milan è parecchio interessato a lui, ha provato a capire se si può fare subito in prestito anche se il Verona non vuole fare un operazione in tal senso, ma i rossoneri continueranno il loro monitoraggio, Bremer invece per giugno sfida Milan Inter”. Queste le parole del noto giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio.