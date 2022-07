Di Marzio lancia la bomba: “De Ketelaere arriverà presto al Milan!”

Il noto esperto di mercato Giancluca Di Marzio ha parlato del Milan in esclusiva a Sky Sport. Sentite le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale su Charles De Ketelaere ha detto: “I contatti sono proseguiti, sono continui. Si va a fuoco lento verso l’accordo definitivo con il Club Brugge. Non è stata la giornata decisiva, ma De Ketelaere presto arriverà al Milan secondo le intenzioni di Maldini e Massara”. Queste le sue parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale si è espresso su Charles De Ketelaere.

Anche Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato rossonero

Ospite sul canale Twitch di MilanNews ha parlato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini il quale su Paolo Maldini e Frederic Massara ha detto: “Mi piace molto come lavorano e su come conoscano i calciatori all'estero. Penso che il loro capolavoro si chiami Maignan. Oggi a 15 milioni in Italia che portiere vai a prendere? Oggi l’Empoli per Vicario ne vuole 15, l’Atalanta per Carnesecchi più di 15. Loro sono andati a prendere Maignan a 15, il portiere campione di Francia”. Queste le parole ospite sul canale Twitch di MilanNews dove ha parlato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini.

Castillejo saluta il Milan – Le sue parole

"Ciao a tutti ì milanisti, non saprei da dove iniziare perché potrei dirvi tante cose ma non riuscirei a spiegare a parole le emozioni che ho vissuto con questa maglia. Volevo ringraziare ognuno di voi per tutto l’affetto, l’amore e soprattutto per quello che mi avete dato ogni giorno. Lascio qua tanti amici, compagni e persone a cui voglio e vorrò sempre bene, ho passato 4 anni fantastici insieme a voi, con alcuni momenti di difficoltà e tanti altri indimenticabili come vincere uno Scudetto. La prima volta che sono entrato a San Siro avevo 11 anni e la ricordo come fosse ieri, farfalle nello stomaco e una sensazione indescrivibile… chi avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la mia casa per 4 anni. Scrivo queste parole con tutto il mio cuore e la mia anima, quello che ho sempre messo per questa maglia e questi colori. Grazie davvero a tutti, arrivederci”. Queste le sue parole sul proprio profilo ufficiale di Instagram.