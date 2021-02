Di Marzio: “Gigio? Se non ha firmato con nessuno è perchè…”

MILANO – Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione contrattuale di Donnarumma. La questione infatti non è di quelle semplici. Proprio oggi Mino Raiola si è lasciato scappare qualche dichiarazione. L’agente si è limitato a parlare della stagione dei suoi principali assistiti rossoneri: “Gigio sta andando molto bene. Ibrahimovic? Benissimo”. Insomma, parole che nulla tolgono a aggiungono ad un eventuale addio di uno dei due pilastri del Milan di Stefano Pioli.

L’OPINIONE DELL’ESPERTO DI MERCATO DI SKY SULLA QUESTIONE RINNOVO – Gianluca Di Marzio ha parlato sulla questione: “Le eccezioni devono esserci. è un 99, uno dei portieri più forti al mondo, se dovessi andare a comprare un portiere con le qualità di Donnarumma, se ci fosse, quanto costerebbe? Donnarumma avrebbe già potuto firmare a zero con un’altra squadra, se non lo ha fatto è perché vuole restare. Se il Milan vuole tenere Donnarumma deve fare più di un’eccezione”. E l’eccezione i rossoneri l’hanno prevista. Solo il numero 1 della Nazionale, infatti, e il solito Zlatan Ibrahimovic, sarebbero esenti dal tetto di 4 milioni previsto dalla proprietà rossonera.

LE ULTIME NOVITA’ RACCOLTE DALLA NOSTRA REDAZIONE – Sul rinnovo di Donnarumma, nelle ultime settimane non si sono registrati passi in avanti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le conversazioni con Raiola non hanno portato sostanziali progressi. Il Milan ha messo sul piatto un ricco quinquennale da 7.5 milioni di euro netti a stagione, ma il noto manager vorrebbe prolungare il contratto per un anno, al massimo due. Il Milan, nella persona di Paolo Maldini ed Ivan Gazidis, sarebbe di diverso avviso. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un rinnovo molto più ampio, per evitare cioè il prossimo anno ritrovarsi nella medesima situazione.