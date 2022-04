Di Marzio: “Il Milan non si può più nascondere, può vincere lo Scudetto”

Il noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato della prossima giornata di Serie A: le sue parole

In esclusiva a Sky Sport 24 ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sulla lotta Scudetto e sulla prossima giornata di Serie A che si gioca in questo weekend ha detto: " Il Milan giocherà sapendo i risultati delle altre. E' un turno favorevole anche per le partite in programma visto che il Napoli affronterà l'Atalanta e poi ci sarà Juventus-Inter. Il Bologna non è un avversario facile da affrontare, ma potenzialmente è un turno che può aiutare il Milan a staccare le altre concorrenti allo scudetto. Ormai ha poco senso nascondersi, avere la consapevolezza di poter vincere il campionato è importante. Stefano Pioli ha tutti a disposizione finalmente, ha tante soluzioni". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport 24 dove ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale si è espresso sulla lotta Scudetto e sulla prossima giornata di Serie A che si gioca in questo weekend.

Non solo Gianluca Di Marzio. Anche il noto giornalista Tommaso Bonan ha parlato di Milan e di lotta Scudetto e in esclusiva a Sky Sport ha detto: "Abbiamo per tanti mesi sottovalutato la rosa del Milan. Ha due centravanti che possono essere riassunti in uno: o gioca uno o gioca l'altro e sono davvero l'ideale per la squadra. Sia a centrocampo che in difesa il Milan ha individualità di altissimo spessore: Tonali è ora il centrocampista italiano più in palla di tutti, ma anche Kessie, Diaz che è un trequartista di ruolo molto bravo, ha gli esterni come Leao e Theo Hernandez, che rappresenta l'uomo in più del Milan. È una squadra costruita bene con dei grandi giocatori. Il Milan è favorito perché ha la testa, il morale e un'ottima squadra". Queste le parole del noto giornalista Tommaso Bonan che parlato di Milan e di lotta Scudetto in esclusiva a Sky Sport.