Di Gennaro: “Rinnovo di Pioli testimonianza di stima. Al Milan è cresciuto”

Il rinnovo del tecnico rossonero è arrivato in un periodo importante per il Milan . La squadra è reduce dalla sconfitta di domenica contro il Torino e proprio per questo la società ha deciso di annunciare il rinnovo del contratto, prima della sfida decisiva di domani in Champions League. Una mossa particolarmente apprezzata dall’allenatore, che in conferenza ha dichiarato di sentirsi amato e apprezzato dalla società.

Proprio del rinnovo di Pioli ha parlato Antonio Di Gennaro a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Sul rinnovo dell’allenatore rossonero: "Conosco Pioli, è migliorato molto sotto l'aspetto calcistico, ha trovato nuove soluzioni. Doveva andare via, c'era il progetto Rangnick invece ha lavorato con entusiasmo e creato un gruppo. A Firenze ha fatto un grande lavoro, dopo la tragedia di Astori se non ci fosse stato lui...Ha creato i presupposti per risultati importanti al Milan. Il rinnovo è una testimonianza di stima, per come ha fatto crescere i giocatori e la squadra. Dopo la vittoria dello Scudetto dovranno ancora alzare il livello in Champions ma stanno lavorando bene anche per questo. E hanno gestito bene anche la questione conti".