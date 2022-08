Di Gennaro: “La politica del Milan sul mercato secondo me paga”

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, ha parlato il noto ex giocatore Antonio Di Gennaro il quale sul mercato del Milan a pochi giorni dal via della prossima Serie A ha detto: "La politica del Milan per ora paga, in tutti i sensi. Anche l'Inter è lì e ha migliorato la squadra. Il Napoli deve comprare perché ha perso giocatori di livello. La Juve ha la certezza se Pogba torna presto e prende Paredes. Se la giocano sempre queste tre squadre. Poi per il quarto posto la Roma c'è ma se la giocherà con Napoli e Lazio, oltre alle mine vaganti Atalanta e Fiorentina. La Roma è quella che è migliorata di più, facendo un mercato funzionale". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, dove del Milan ha parlato il noto ex giocatore Antonio Di Gennaro.