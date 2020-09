Di Francesco esalta Tonali: “In futuro esprimerà al meglio da registra”

MILANO – Il Cagliari di Eusebio Di Francesco non ha ancora vinto in campionato: prima il pareggio contro il Sassuolo poi la sconfitta contro la Lazio di ieri. Nel post partita di ieri, ai microfoni di Sky Sport ha risposto se serve un registra più rodato.

LA RISPOSTA – “Se serve un regista più rodato? Trovare giocatori importanti in quel ruolo è difficile. Uno bravo se l’è preso il Milan, Tonali in futuro esprimerà al meglio quel ruolo. Non ho il prosciutto sugli occhi e non voglio darmi la zappa sui piedi, vedrò se modificare l’assetto qualora non ci saranno giocatori adatti, non voglio imporre il mio gioco sui ragazzi. Ci sono state anche cose positive all’interno di questa gara, non dobbiamo basarci solo sui risultati negativi“.