Di Canio: “Milan, con Ibrahimovic adesso hai un problema”

L' ex attaccante biancoceleste, Paolo di Canio è intervenuto ai canali di SkySport per parlare del Milan e di Zlatan.

Paolo Di Canio, ex attaccante biancoceleste e rossonero, per sole due stagioni, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, in merito ai rossoneri di Stefano Pioli si è soffermato a parlare, in particolare, di due giocatori: Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Vediamo le parole delle' ex calciatore italiano.