Di Canio: “Bailly al Milan potrebbe fare bene, ma non è di certo Tomori”

L'ex giocatore e calciatore Paolo Di Canio ha parlato dagli studi di Sky Sport per quanto concerne il mercato rossonero.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'ex giocatore e allenatore Paolo Di Canio. Di Canio ha parlato del Milan e di un possibile arrivo a Milanello di Bailly del Manchester United. Il difensore dei red devils potrebbe approdare in rossonero in prestito con diritti di riscatto. Il suo arrivo nel capoluogo lombardo avverrebbe per sostituire gli infortunati Fikayo Tomori e Simon Kjaer e per dare un'alternativa in più a Stefano Pioli in difesa.

Le parole di Paolo Di Canio a Sky Sport

Paolo Di Canio è dunque intervenuto a Sky Sport e ha detto: “Chiunque arriva in Italia perché viene da campionati superiori. Però ha avuto problemi fisici. E non è un Fikayo Tomori: come tipo di giocatore, sarebbe quel difensore lì.Però si addormenta alle volte, corre dei rischi: non è così feroce a livello agonistico. Può fare bene, ma non è un Fikayo Tomori che è arrivato con la voglia di esplodere”. Queste le parole di Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport. Paolo Di Canio che ha parlato del mercato rossonero e del possibile arrivo di Bailly dal Manchester United a Milano e più precisamente al Milan.

Anche Mario Sconcerti ha parlato di Milan

Anche il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Milan. Sconcerti è intervenuto a Tutto Mercato Web e durante il programma Maracanà ha detto: "Questo turno? Permette al Milan di dimezzare il distacco dall'Inter. Mi sembra poi che agli altri rimangano un posto in Europa League e uno in Conference". Queste le parole del noto giornalista Mario Sconcerti il quale è intervenuto durante il programma Maracanà in onda su Tutto Mercato Web e ha parlato del Milan e della lotta Scudetto con l'Inter. Lotta Scudetto che si spera possa entrare nel vivo da qui alla fine della stagione 2021/2022.