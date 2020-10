Di Canio avvisa il Milan: “In Europa League non fate come la Lazio”

MILANO – Paolo Di Canio, ex giocatore della Lazio e attuale opinionista di Sky, ha parlato a “Sportweek” per presentare l’Europa League che inizierà giovedì prossimo. Durante l’intervista l’ex attaccante, che ha vestito in carriera anche la maglia del Milan, ha parlato anche dei rossoneri. Ecco le sue parole: “Io non capisco quelli che usano l’Europa League per fare esperimenti di formazione. La Lazio ha fatto così lo scorso anno ed è stata eliminata in un girone ampiamente alla sua portata, perdendo quattro partite su sei e finendo sotto al Cluj. Vero è che l’eliminazione le ha permesso di allenarsi tutta la settimana, arrivando a un punto dal primo posto prima del lockdown.“Celtic? Il Milan non deve sottovalutarlo. Loro sono una squadra tosta, lo abbiamo visto lo scorso anno con la Lazio che ha perso sia all’andata che al ritorno”.