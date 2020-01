Dhorasoo: “Berlusconi rappresenta tutto ciò che combatto, tifo Inter”

Le parole di Dhorasoo

MILANO – Dhorasoo, ex calciatore del Milan candidato ora a sindaco di Parigi, si è così espresso a Sportweek sulla sua linea politica: “Il sindaco del municipio locale voleva togliere un campetto su richiesta di abitanti agiati che non gradivano la presenza di ragazzi di origine araba e africana. Così abbiamo raccolto undicimila firme contro le loro mille e alla fine il campetto è rimasto lì. Vengo da un quartiere popolare di Le Havre, ho origini indiane e conosco le discriminazioni. “Sono ricco, non subisco più discriminazioni perché i soldi mi hanno ‘sbiancato’, ma ho fatto mia la frase della scrittrice e attivista Toni Morisson che diceva ‘la libertà serve a liberare qualcun altro’. Ormai per vivere a Parigi devi essere ricco. Voglio restituire Parigi a tutti i parigini”.

CONTRO LA DESTRA BERLUSCONIANA – “Galliani sapeva e mi lasciava tranquillo. Mi fecero solo capire che leggere la Repubblica davanti a tutti magari non era ben visto. Kaladze era affascinato dal successo di Berlusconi. Sheva voleva già all’epoca fare qualcosa per il suo paese. Al Milan parlavo spesso di politica con Costacurta, persona di centrodestra ma umanista, elegante. “Berlusconi rappresenta tutto ciò che combatto. Lui ha sfruttato il calcio per arricchirsi, io ho giocato a calcio per spirito collettivo. Il passaggio però simboleggia anche il mio impegno politico: mi batto per gli altri. E contrariamente a Berlusconi non mi pongo come un modello da imitare, ma sollecito i cittadini a lottare per i diritti insieme a me. La politica non deve essere l’esclusiva di pochi”.

