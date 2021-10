De Zerbi contro il giornalista: “El goal di Mbappè non te gusò igual eh?”

Ecco le parole del tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi al giornalista spagnolo dopo il 5 a 0 subìto dal Real Madrid

Il tutto nasce dal primo gol rimediato ieri nella sera dalla formazione ucraina in questo speciale derby italiano in Coppa Campioni, quando l'ex tecnico del Sassuolo ha affermato: "C'è stato questo infortunio di Kryvcov su una posizione irregolare di Benzema. E' sbagliata la regola, perchè se non fosse stato lì il mio difensore non avrebbe fatto goal. El goal di Mbappè non te gusò igual eh?". Riferendosi alla finale di UEFA Nations League quando la Spagna di Luis Enrique, dopo aver eliminato la Nazionale di Roberto Mancini, ha perso la finale contro la Francia con un gol di Kylian Mbappé: con l'ex Monaco che partì da una posizione molto dubbia.