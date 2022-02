Deulofeu ed il suo addio con il Milan: “Colpa del passaggio di proprietà”

L'attaccante dell' Udinese Gerard Deulofeu ha ripercorso la propria carriera in un'intervista alla 'Cbs' raccontando i periodi a Milanello.

Deulofeu ha concesso una lunga intervista alla Cbs nella quale ha espresso il proprio pensiero come sempre molto sincero, lo stesso con cui nell'ultima partita di campionato contro i biancocelesti non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti del proprio allenatore Gabriele Cioffi per averlo sostituito. Deulofeu ha ricordato così i propri trascorsi in rossonero: “Penso di essere stato il miglior giocatore del Milan in quei sei mesi. Non sono rimasto solo perché il Barcellona decise di esercitare il controriscatto, ma anche perché il Milan cambiò proprietà e dirigenza. Galliani voleva che rimanessi, sono stato uno dei suoi ultimi acquisti e stravedeva per me, ma quando ci fu da decidere non aveva più potere e purtroppo il nuovo management non ha fatto nulla per tenermi”.