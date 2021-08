Designazioni arbitrali, ecco a chi toccherà il Milan e il programma completo

Le designazioni arbitrali del primo turno della nuova Serie A.

Tutto pronto per Sampdoria-Milan, gara che segnerà l'esordio di entrambe le squadre in campionato. Sarà la prima anche per Roberto D'Aversa sulla panchina della squadra blucerchiata, dopo aver raccolto il testimone da Claudio Ranieri, mentre Stefano Pioli è pronto a una nuova stagione alla guida del Diavolo.

Cambia la designazione arbitrale per Sampdoria-Milan. Doveva essere Fabbri il direttore di gara della gara di Marassi tra blucerchiati e rossoneri, ma non sarà così. La Lega Serie A ha comunicato il cambio per la sfida in programma lunedì sera. Ecco il quintetto arbitrale aggiornato.