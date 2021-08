Deschamps chiama Theo, Giroud resta a casa: le convocazioni

Le ultime novità sulle convocazioni del CT della Francia Didier Dechamps.

Il ct Didier Deschamps ha diramato i convocati della Francia per i tre impegni di settembre validi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro Bosnia (1 settembre), Ucraina (4 settembre) e Finlandia (7 settembre): ci sono Jordan Veretout della Roma (prima convocazione in Nazionale maggiore), il portiere del Milan Mike Maignan, prima chiamata anche per il terzino rossonero Theo Hernandez. Resta invece fuori Olivier Giroud. Questo l'elenco completo::