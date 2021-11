De Rossi: “L’Italia lunedì in campo per vincere la partita”. E sul Milan…

Ecco le parole di Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport sulla Nazionale, la sua Roma e la stagione in corso

L'ex centrocampista della Roma e del Boca Juniors, nonché Campion del Mondo del 2006, ha da poco preso il patentino d'allenatore UEFA A. Tutolo che gli permette di allenare qualsiasi formazione giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni femminili (comprese quelle di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Senza dimenticare che l'ex mediano ha preso parte anche alla campagna europea, vinta in estate dagli azzurri, come membro dello staff di Mancini.

E l'intervista non poteva che partire che dal pareggio di ieri sera tra Italia e Svizzera per 1 a 1 e il rigore sbagliato da Jorginho: "Jorginho è un giocatore imprescindibile, poi gli ultimi 3 rigori non sono andati bene, ma sono cose che si vedono nello spogliatoio. Abbiamo visto anche quello che è successo con Totti che in un anno ne sbagliò 3-4, i rigoristi vanno sopra queste cose. Questa squadra - aggiunge De Rossi - non ha bisogno di consigli, è andata sotto a Wembley con 60mila inglesi indemoniati ma ha fatto la sua partita. Parlando di rigori, non è un momento semplice, ma lunedì si andrà in campo per vincere la partita, ho grandissima fiducia perché ho avuto il privilegio di vivere tutto da dentro”.