Derby together: riempiamo San Siro per l’Inter! Il regolamento

(fonte: acmilan.com) Il countdown per il Derby di Milano numero 228 è iniziato e già si respirano l’attesa e l’emozione per il big-match della 23esima giornata di Serie A, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00.

Questa volta sarà un Derby diverso. Non ci sarà la solita spettacolare cornice di pubblico a scaldare l’atmosfera che via via diventa incandescente fino al fischio d’inizio, non vedremo le tribune piene ad accompagnare lo scorrere dei secondi con i cuori dei tifosi che corrono all’impazzata, né vivremo dal vivo gli attimi di esaltazione per un gol o i sospiri di sollievo per un pericolo scampato.

La pandemia del Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, ma per il prossimo Milan-Inter, la passione e il calore dei tifosi milanisti saranno l’anello di congiunzione tra il calcio e la filantropia. Con l’iniziativa Derby Together il Club rossonero chiama a raccolta gli oltre 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro: acquistando i Virtual ticket personalizzati per la partita, i tifosi avranno la possibilità di vincere tantissimi premi ed esperienze a forti tinte rossonere e, soprattutto, di affiancare Fondazione Milan nel progetto “Assist” a sostegno delle fasce più fragili colpite dall’impatto sociale ed economico in questi mesi difficili.