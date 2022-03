Derby di Coppa, superata quota 50mila biglietti venduti. Previsto sold out

Questa sera andrà in scena l’attesissimo derby di Milano. A San Siro è previsto il sold out, con già 50mila biglietti venduti.

Redazione Il Milanista

Ci siamo. Manca sempre meno all’attesissimo derby di questa sera tra Milane Inter. A sfidarsi per la terza volta in questa stagione sono le due squadre milanesi, che arrivano al match dopo un periodo difficile. Il Milan si trova al comando della classifica insieme ai partenopei. I rossoneri infatti sono stati raggiunti dagli azzurri, dopo il pareggio ottenuto nell’ultima giornata di campionato. Situazione complessa anche per i nerazzurri, che nelle ultime tre gare hanno pareggiato due incontri e ne hanno perso uno. Tuttavia questa sera c’è per entrambe le formazioni la possibilità di dimostrare le proprie qualità e mettere a tacere qualsiasi malumore.

Alle 21:00 andrà in scena l’attesissimo Derby della Madonnina, gara valevole per la Semifinale d’andata di Coppa Italia. Il ritorno invece è previsto il 20 aprile in casa dei nerazzurri. La formazione vincitrice accederà direttamente alla Finale di coppa e sfiderà la vincente tra Fiorentina e Juventus. Quella di questa sera è una gara importantissima per la stagione delle due milanesi e non sarà un derby come tutti gli altri. Proprio per tale motivo San Siro è pronto a vestirsi per le grandi occasioni.

Oggi al Meazza è previsto il sold out. Lo stadio sarà colorato in gran parte di rossonero, con la capienza fissata sempre al 75%. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sono stati venduti 50mila biglietti ma il dato è destinato a salire perché la vendita resterà aperta fino all’inizio del match. I tifosi faranno di tutto per essere presenti alla stracittadina, nonostante la gara si disputi di martedì sera. C’è consapevolezza di quanto sia importante questa sfida e di come possa segnare le sorti delle due formazioni. Non c’è da sorprendersi nel leggere che nella notte tra domenica e lunedì sul sito di Ticketone si sia registrata una fila lunghissima: una fila virtuale di ben 23mila tifosi. Una corsa collettiva per l’acquisto di un biglietto e per la voglia di essere presente in una gara dal sapore magico.