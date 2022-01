Inizia la settimana del derby: ecco il possibile attacco del Milan

Sabato pomeriggio è in programma a San Siro il derby di Milano. Ecco quale può essere la soluzione per l’attacco del Milan.

Redazione Il Milanista

Dopo la sosta della Nazionale, il campionato italiano è pronto a ripartire. Da sabato 5 febbraio andrà in scena la 24esima giornata di Serie A, con il derby di Milano in programma alle 18:00 a San Siro. Proprio la stracittadina milanese è la partita più attesa del weekend. Da domani le due squadre torneranno ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi proprio per preparare al meglio questo scontro decisivo. La gara di sabato pomeriggio infatti potrà dare delle risposte importanti per la favorita alla conquista dello scudetto. Inoltre il risultato del big match sarà determinante anche per il vantaggio negli scontri diretti.

Dopo la giornata di pausa concessa da mister Pioli, il Milantornerà ad allenarsi a Milanello nella giornata di domani. Il tecnico rossonero sta già pensando alla formazione ideale da opporre ai nerazzurri, al comando del campionato. Il problema principale per i diavoli riguarda l’attacco. Come riferito dal Corriere dello Sport, la speranza dei rossoneri è quella di recuperare Ibrahimovic. L’attaccante ha un’infiammazione al tendine e finora ha svolto solo terapie e allenamenti personalizzati. Il numero 11 cercherà in tutti i modi di essere presente, ma in caso di forfait al suo posto sarebbe pronto a scendere in campo Olivier Giroud.

Tuttavia l’allenatore meneghino potrebbe sorprendere tutti e intraprendere una terza strada. L’idea balenata in mente a Pioli è di schierare Rebic nel ruolo di prima punta, così da non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Come osserva il quotidiano romano, con il croato titolare e con Leao, Diaze Saelemaekers, l’attacco dei diavoli tornerebbe ad essere molto mobile e -soprattutto- imprevedibile.