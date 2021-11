Alessio Romagnoli out per il derby, il motivo dell’assenza

Il capitano rossonero Alessio Romagnoli non sarà convocato per il derby della Madonnina, a causa di un'infortunio

Redazione Il Milanista

Alessio Romagnoli non figura nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Il capitano rossonero salterà il derby della Madonnina tra Milan ed Inter in programma per questa sera alle ore 20.45. La causa dell'esclusione del difensore italiano sarebbe un'infortunio. Il calciatore ha accusato un'infiammazione a un adduttore, che lo ha costretto a restare lontano dal campo. L'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero sono ancora incerti, bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere delle informazioni aggiuntive. Probabilmente il difensore tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali. L'infortunio dell'ex Roma non è di certo un'ottima notizia per il tecnico Stefano Pioli. Il quale affiderà le redini difensive alla coppia solida formata da Fikayo Tomori e Simon Kjear. A disposizione del tecnico rossonero ci sono anche Matteo Gabbia ed Pierre Kalulu, il quale è in grado di giocare anche da centrale.

Il giocatore romano, lo scorso anno è partito da titolare, disputando un'ottimo girone d'andata. Con l'arrivo di Tomori è stato però messo da parte. Infatti l'ex Chelsea ha avuto un vero e proprio exploit ed è davvero impossibile per il tecnico rossonero tenerlo fuori dal campo. Lo testimonia il fatto che dallo scorso marzo, fino al finale della scorsa stagione, Romagnoli non ha mai più giocato. In questa stagione il 26enne è partito come prima alternativa al duo difensivo Tomori-Kjear.

In casa Milan c'è anche chi invece è riuscito a recuperale per il big match serale. Si tratta dell'offensivo d'attacco Ante Rebic. Il croato ha stretto i denti e ce la farà. Sicuramente non partirà da titolare, ma sarà un'arma in più per Stefano Pioli da inserire all'interno della gara. A farcela inoltre sarà anche il terzino ex Roma Alessandro Florenzi, il quale ha recuperato dall'infortunio. Tra i grandi assenti del match, tra le fila dei rossoneri è senza dubbio il nome di Theo Hernadez. Il quale salterà il derby a causa della doppia squalifica ottenuta all'Olimpico contro la Roma.