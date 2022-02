Oggi è giorno di vigilia: manca sempre meno al derby!

Domani è in programma il derby di Milano tra Inter e Milan. Alle ore 18 allo stadio San Siro andrà di scena il big match

Il Milan recupera molti giocatori in vista del derby di domani sera. C'è molta attesa per rivedere in campo Franck Kessie e Ismael Bennacer assieme a Sandro Tonali. C'è la possibilità di vedere i 3 mediani assieme in campo dal primo minuto. Il mediano ivoriano potrebbe giocare in un ruolo diverso dal solito. Franck Kessie potrebbe infatti agire sulla trequarti. L'ultimo match che lo ha visto agire in quella posizione è stato contro l'Empoli dove Franck Kessie ha segnato una doppietta. In attacco dovrebbe agire Olivier Giroud dall'inizio con alle sue spalle Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. Per gli ultimi dubbi riguardanti Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori sarà proprio Stefano Pioli ha parlarcene tra meno di mezz'ora in conferenza stampa.