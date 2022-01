Inter-Milan: da domani la vendita libera dei biglietti per il derby

Da domani, 1 Febbraio sarà aperta la vendita libera dei biglietti del Derby della Madonnina fra il Milan e l'Inter.

È in corso la prevendita dei biglietti per il derby di Milano, Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. "L’ultima fase di prevendita è in corso e riguarda i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento completata. Potranno usare il numero della tessera per accedere alla vendita e acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per fino a massimo di altri tre accompagnatori (anche sprovvisti di tessera SiamoNoi)"